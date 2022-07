Jörg Rode

Ab sofort für normale Kunden offen: Die Eingangspforte des Aldi Shop&Go in Utrecht. Im schwarzen Bereich unter der Decke sitzen 470 Videokameras.

Aldi Nord hat am heutigen Mittwoch in Utrecht seine Testfiliale eröffnet, in der eine Hightech-Lösung Kassen und jede Form des Scannens überflüssig macht. Aldi-CTO Sinanudin Omerhodzic erläuterte den strategischen Wert der kassenlosen Filiale. Es gehe vor allem um das Sammeln von Erfahrungen - über Technik und Kundenreaktionen.

