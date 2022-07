Rewe

Hightech an der Decke: Bei Pick & Go sorgen hunderte von Videokameras für die Auswertung jeder Bewegung der Kunden im Laden.

Rewe wird im Spätsommer einen zweiten Markt eröffnen, in dem Einkaufen ohne Scanning und Kassen möglich ist. Der interne Test läuft demnächst an. In Berlin wollen Rewe und sein Technik-Lieferant Trigo beweisen, dass sie auch Supermärkte mit 10.000 Artikeln mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz im Pick&Go-Modell betreiben können.

