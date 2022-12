Rewe/Foto Video Sessner

Im neuen Pick&Go-Markt in München bietet Rewe nur kassenloses Einkaufen an. Videokameras an der Decke und Gewichtssensoren in den Regalen erfassen jeden Artikel, den ein Kunde greift.

Rewe hat am Mittwoch dieser Woche in München seinen dritten Pick&Go-Markt eröffnet, in dem eine Hightech-Installation einen kassenlosen Einkauf ermöglicht.

