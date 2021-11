Albert Heijn

„Tap to Go“ basierte auf NFC-Etiketten.

Albert Heijn bietet seinen kassenlosen Service "Tap to Go" nicht mehr an. Der Händler hatte die auf Nahfunk basierende Methode seit 2018 in einigen seiner Convenience-Märkte in Betrieb. Mittlerweile haben für die Niederländer offenbar andere Kassenlos-Technologien Vorrang.

