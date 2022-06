IMAGO / Future Image

Bei dm war am Dienstagmorgen in vielen Filialen kein Bezahlen möglich.

dm musste wegen eines IT-Fehlers am heutigen Dienstagmorgen viele Filialen für einige Zeit schließen. Kassieren war in diesen Geschäften überhaupt nicht möglich - weder mit Bargeld noch per Karte. Derzeit gehen die betroffenen Filialen wieder sukzessive ans Netz.

