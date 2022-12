Video: Amazon/Screenshot: LZ

Erfasst: Ein Kamerasystem über dem Fließband kombiniert mit Computer-Vision-Software erkennt das Produkt ganz ohne Barcode-Scan.

Amazon arbeitet an einer neuen Form der Artikelerkennung, die ganz ohne Barcode-Scan auskommen soll. Bei ersten Tests in Lagern in Norddeutschland und Katalonien identifiziert Computer-Vision-Software die Produkte durch den Abgleich mit vorher aufgenommenen Bildern.

