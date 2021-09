Amazon

Astro ist etwa so groß wie ein Staubsauger und kann hauptsächlich zur Kommunikation oder als mobile Sicherheitsanlage verwendet werden.

Nicht nur im Weltall, auch in irdischen Gefilden liefern sich Tesla und Amazon einen Wettstreit um die Zukunftsvormacht. Kurz nach dem Elektro-Autobauer kündigt nun auch der Onlinegigant seinen ersten Heimroboter an. Der "Astro" ist in der ersten Version eine Art Sicherheitskontrolleur auf vier Rädern und soll etwa 1000 Dollar kosten.

