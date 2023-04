In Österreich soll der Schienenanteil am Güterverkehr steigen. Mithilfe des neuen Masterplans Güterverkehr 2030, der neue Förderungen und Investitionen in die Infrastruktur vorsieht, will das Klimaschutzministerium die gesteckten Ziele erreichen.

Um seine Klimaschutzziele zu erreichen, will Österreich den Schienenanteil des Güterverkehrs erhöhen, Bis 2040 soll der Anteil von heut