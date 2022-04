Tchibo

Grüner Transport: Tchibo packt Ware zunehmend auf die Bahn.

Tchibo setzt für den Transport der Waren verstärkt auf den Zug. Drei Ganzzüge pro Woche bringen seit Kurzem Container von Bremen in die Lager Neumarkt (Bayern) und Cheb (Tschechien) – mit kurzem Nachlauf per Lkw. Tchibo will die umweltfreundliche Nutzung der Eisenbahn weiter ausbauen.

