Kontakt

Uferstraße 10

45881 Gelsenkirchen

+49 209 94117 9494

Und so funktioniert RetailCX: Herzstück ist die voll automatisierte Instore-Technologie von KNAPP – sie dient als. Die Automaten reduzieren die benötigte Lagerfläche um bis zu 70% und entlasten darüber hinaus das Verkaufsteam von zeitaufwändigen Routinetätigkeiten. Dank der integrierten Dokumentation bieten sie außerdem stets einen aktuellen Überblick über den Warenbestand.Bei derwerden die Waren anhand des Strichcode-Scans automatisch digital erfasst und anschließend auf ein Förderband gelegt, das in den Automaten führt. Den Rest erledigt das System in einem Bruchteil der Zeit, die manuell benötigt werden würde. Ein Roboterarm greift die Schachteln und positioniert sie platzoptimierend im Innenraum.Bis zu 80.000 Artikel lassen sich in denlagern. Dazu gehören auch zylindrische Produkte wie Dosen oder empfindliche Verpackungen wie Flaschen oder Tüten. Für sie stehen spezielle Behälter zur Verfügung. Produkte, die eine Kühlung benötigen, lagern in eigens dafür vorgesehenen Zonen. So kann RetailCX die unterschiedlichsten Warengruppen unterbringen – Lebensmittel, Drogerieprodukte, Schuhe, Schmuck, Uhren und Accessoires.Zur Ausstattung der Automaten gehören ein oder mehrere Ausgabefächer, eine Schnittstelle zum Internet sowie interaktive Bildschirme, die entweder vom Personal genutzt werden oder als Selbstbedienungsterminal für die Kunden dienen können.RetailCX kann auch außerhalb der Geschäftsräume an einem öffentlich zugänglichen Ort installiert werden, weiß Kurz: „Die Automaten sind diebstahlsicher.“ Dieermöglicht zum Beispiel die Einrichtung von 24/7-Einkaufsboxen in dafür geeigneten Geschäftslagen. Alternativ können die Automaten als Ausgabestelle für den eigenen Webshop dienen; dann erfolgt die Bestellung per App und die Ausgabe per Click&Collect.