IMAGO / Belga

Die Testläufe finden im größten Hellofresh-Werk Europas statt. (Symbolbild)

Hellofresh eröffnet eine automatisierte Produktionsstätte in Barleben. Bei dem Projekt werden technologische Prozesse getestet, die künftig auch in anderen Werken zum Einsatz kommen sollen.

Der Kochboxenversender Hellofresh hat in Barleben bei Magdeburg eine automatisierte Produktionsstrecke eingeweiht. "In jedem Produktionsschritt in der