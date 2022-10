„Wer in Zukunft erfolgreich sein will, muss den Status quo immer wieder hinterfragen. Genau das haben auch wir getan und die Idee des Category Managements auf die nächste Stufe gehoben“, sagt Birgit Schröder, Lead Education + Consulting Services bei GS1 Germany, über die Beweggründe, einen Leitfaden zur Erstellung einer Category Vision zu entwickeln. Doch worin unterscheiden sich die beiden Ansätze im Detail?„Während es im klassischen Category Management darum geht, bestehende Potenziale bestmöglich auszuschöpfen, richtet die Category Vision den Blick in die Zukunft und identifiziert“, erklärt Schröder. Die Category Vision ist also nicht als Konkurrenz oder Alternative zum klassischen Category Management zu verstehen, sondern vielmehr als Add-on. CM-Erfahrenen bietet sie die Möglichkeit, proaktiver auf Marktbedingungen zu reagieren bzw. gar bestimmte Szenarien zu antizipieren und Kategorien selbst zu formen und aktiv mitzugestalten.