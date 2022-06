Karin Schilling

Discounter Norma modernisiert seit 2011 die Logistikstruktur in Deutschland.

Norma optimiert die Logistikstrukturen weiter und nimmt das Kühl- und Tiefkühl-Lager am Standort Rossau in Betrieb. Damit steigert der Discounter neben der Kapazität auch die Flexibilität in der Belieferung von 150 Filialen – und schafft Raum für eine weitere Expansion.

