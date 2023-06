Amazon entwickelt eine neue Software mit Künstlicher Intelligenz, um beschädigte Waren frühzeitig aus dem Verkehr zu ziehen. Das System soll bald in einem Dutzend Logistikzentren laufen.

Amazon will die Quote beschädigter oder verschmutzter Waren, die an Kunden geliefert werden, verringern. Dafür entwickelt der Internet-Konze