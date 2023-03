Microsoft wird umfassende Funktionen Künstlicher Intelligenz in seine wichtigsten Büroprogramme integrieren. Aufgewertet werden sollen unter anderem Word, Outlook, Kalender, Powerpoint und Teams. Das kündigte Konzernchef Satya Nadella am Donnerstag in Redmond an.

Nach Angaben von Nadella sollen Anwender von Office-Programmen dank dem neuen Produkt "Microsoft 365 Copilot" von den neuartigen KI-Funktionen p