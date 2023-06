Ludwig Heimrath

Lidl-Kunden können per App oder Web sehen, ob ein bestimmter Nonfood-Artikel in der Filiale ist. Das erspart unnötige Wege und Ärger.

Lidl zeigt die Verfügbarkeit seiner Nonfood-Aktionsware nicht nur in der Kunden-App, sondern bald auch auf den MDE-Geräten der Filialmitarbeiter. Der Schwarz-Discounter will Verbrauchern so langes und womöglich erfolgloses Suchen ersparen.

Der Neckarsulmer Discounter Lidl veranschaulicht den Echtzeit-Bestand seiner Nonfood-Aktionsartikel mit einer Ampel. So können sich Kunden ü