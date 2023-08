Carsten Milbret

Nach Winsen, Achim und Helmstedt nimmt Amazon das vierte Logistikzentrum in Niedersachsen ans Netz (Symbolfoto).

Anhören

Merken



Lagernetzwerk Amazon eröffnet neues Logistikzentrum : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Amazon baut das Logistiknetz im Norden Deutschlands aus und nimmt ein neues Lager in Großenkneten ans Netz. Dafür investiert der Onlinehändler einen dreistelligen Millionenbetrag.