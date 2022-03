Melitta und die Food-Service-Tochter der Vion Group haben ehrgeizige Pläne zur CO 2 -Reduzierung in der Logistik erarbeitet. Dafür wurden sie im Rahmen der Konferenz LOG am heutigen Dienstag mit dem Lean-and-Green-Award der Branchenorganisation GS1 ausgezeichnet.

Melitta und die Food-Service-Tochter der Vion Group haben ehrgeizige Pläne zur CO2-Reduzierung in der Logistik erarbeitet. Dafür wurden sie