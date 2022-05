Picnic

Picnic will seine Marktstellung in Deutschland ausbauen.

Der Online-Supermarkt Picnic legt mit dem bereits länger erwarteten Bauvorhaben in Oberhausen los und errichtet für die Belieferung von Kunden in der Region ein hochautomatisiertes Logistikzentrum. Dafür erhält der Händler eine Finanzierung in Höhe von 120 Mio. Euro von der KFW-Bank.

