Aldi Nord

Aldi Nord setzt nicht nur auf moderne Architektur (hier in Portugal), sondern vor allem auf die neueste und effizienteste Technologie.

Um im Kerngeschäft wieder voranzukommen, investiert Aldi Nord auch in großem Stil in die IT. Der Discounter legt sich für einen mittleren dreistelligen Millionen-Betrag ein Dutzend neue Systeme zu und rückt mit Blick auf die Digitalisierung der Prozesse in die Spitzengruppe des stationären Handels vor.

Um im Kerngeschäft wieder voranzukommen, investiert Aldi Nord auch in großem Stil in die IT. Der Discounter legt sich für einen mittl