Ahold Delhaize übernimmt den niederländischen Rad-Kurier Cycloon. Der Dienstleister liefert in den Niederlanden per Lastenrad und will seinen Service weiter ausbauen.

Ahold Delhaize hat über seine Online-Tochter Bol.com den Rad-Kurier Cycloon übernommen. Der niederländische Händler hielt bereits