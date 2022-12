Colruyt

Ein Testfahrzeug des belgischen Händlers Colruyt.

Händler in ganz Europa erproben in neuen Tests die Potenziale von Lieferrobotern. Neben Rewe prüft auch Colruyt in Belgien die Lieferung mit solchen Fahrzeugen. Dabei geht es inzwischen nicht mehr nur um Gehsteig-Roboter, sondern auch um autonom fahrende E-Transporter für den Straßenverkehr.

