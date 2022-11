Anhören

Paketzusteller liefern im internationalen Durchschnitt alle sechseinhalb Minuten ein Paket an einer Zustelladresse ab, das sind neun Pakete pro Stunde. In Deutschland liegt die Zustellfrequenz mit elf Sendungen pro Stunde sogar noch höher.

Dies ergab eine Umfrage von Technikanbieter Scandit, unter 1 200 Beschäftigten der Branche in elf Ländern. Die Mehrheit (71 Prozent) gibt an, dass die Menge der Lieferungen in den vergangenen fünf Jahren zugenommen hat. Da die Kunden sich zunehmend flexible Zustelloptionen wünschen, sei der Job deutlich anstrengender geworden. 68 Prozent der Fahrer müssen mehr Adressen und Abholstellen wie lokale Geschäfte und Paketboxen anfahren, 61 Prozent übernehmen eine größere Bandbreite an Zustellarten und 60 Prozent führen mehr administrative Überprüfungen als früher durch. Dennoch sind die Zusteller mit ihrem Job überwiegend zufrieden und würden ihr derzeitiges Unternehmen weiterempfehlen (81 Prozent). Sie schätzen, so die Umfrage, vor allem die Bezahlung sowie die flexiblen Arbeitszeiten.