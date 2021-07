Lidl verbessert das Sicherheitsniveau des Lastschrift-Einzugs für sein Mobile-Payment-System „Lidl Pay“, um Betrug an dieser Stelle zu verhindern. Kriminellen war es in Einzelfällen gelungen, per Identitätsdiebstahl einzukaufen. Die betroffenen Kunden hatten den Ärger, Lidl blieb auf dem Schaden sitzen.

