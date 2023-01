Walmart

Mittlerweile fliegen Walmarts Drohnen in sieben US-Bundesstaaten, von Arizona bis Florida.

Seit dem vergangenen Jahr beliefert Walmart Kunden in den USA in bestimmten Regionen per Drohne. Eine Zwischenauswertung zeigt nun, dass der Händler bereits 6 000 Lieferflüge absolviert hat. Bei Amazon droht dagegen im Zuge der Massenentlassungen auch ein Stellenabbau beim Drohnenprogramm des Online-Riesen.

Seit dem vergangenen Jahr beliefert Walmart Kunden in den USA in bestimmten Regionen per Drohne. Eine Zwischenauswertung zeigt nun, dass der Hän