Lekkerland

Computer Vision ersetzt Artikel-Scan: Hightech Store "Smart Box" von Lekkerland mit Technik von AiFi. Das Banner ist Rewe To Go.

Lekkerland legt die Smart-Store-Pläne offen: Die Convenience-Tochter der Rewe Group hat vier Konzepte für Geschäfte ohne klassische Kassen entwickelt. Gegenüber der LZ berichtet der Händler, dass erste Pilotprojekte unter der Marke Rewe To Go bereits in Kürze der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen.

