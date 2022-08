Digitec Galaxus

Krefeld ist der Logistikstandort von Galaxus für die EU.

Online-Händler Galaxus baut seine Kapazitäten für Deutschland und Österreich aus. Die Schweizer nehmen ein zweites Lager in Krefeld in Betrieb. Von dort aus sollen auch weitere Länder bedient werden, in die die Migros-Tochter expandieren möchte.

