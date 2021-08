Denis Linine/shutterstock.com

Google will im Cloud-Geschäft zu Konkurrenten wie Amazon und Microsoft aufschließen.

Der Google-Konzern Alphabet will sich nicht damit abfinden, im Markt der Internet-Clouddienste nur in der dritten Reihe zu sitzen. Um gegen Amazon und Microsoft aufzuholen, investiert der Tech-Gigant nun in den Standort Deutschland.

