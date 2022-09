Edeka Südwest

Geschickte Kombination: Zu normalen Geschäftsöffnungszeiten bietet der Tiny Store auch italienische Spezialitäten, betreut von Edeka-Mitarbeitern. Rund 500 normale Supermarkt-Artikel können Kunden aber rund um die Uhr 24/7 einkaufen. Bestellt wird dafür per Handy-App oder am Terminal in der Bildmitte. Die Ware erscheint dann im Abholschalter ganz rechts im Bild.