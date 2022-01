dm

Ein Scan-Roboter erfasst das Regal einer dm-Filiale.

dm kombiniert als erster Händler neue Software für filialindividuelle Sortimente mit der Technologie des Digitalen Zwillings. Von der neuen Hightech-Offensive versprechen sich die Karlsruher in Zukunft das optimale Sortiment für jeden einzelnen Standort. In einem ersten Schritt sollen Roboter in diesem Jahr bis zu 100 dm-Filialen scannen.

dm kombiniert als erster Händler neue Software für filialindividuelle Sortimente mit der Technologie des Digitalen Zwillings. Von der neuen