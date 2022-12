Shopopop

Fahrer sehen auf ihrem Handy Aufträge, die etwa auf ihrem Weg zur Arbeit liegen, und können diese ausliefern.

Ein Edeka-Händler testet in seinem Berliner Markt die Lieferung per Crowd-Shipping. Hinter dem neuen Service steckt das französische Startup Shopopop, das sein Liefer-Konzept nun auch in Deutschland etablieren möchte.

