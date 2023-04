Fotos: Media-Markt-Saturn

Unterstützung: Mitarbeiter auf der Fläche sehen in der My-Store-App alle relevanten Produktinformationen und nutzen diese in der Beratung.

Media-Markt-Saturn stellt die Arbeit in den Märkten konsequent auf einen Mobile-First-Ansatz um. Für nahezu jedes Aufgabengebiet hat der Händler inzwischen eine eigene App programmiert, die alle Mitarbeiter per Diensthandy nutzen können. Als nächstes plant Media-Markt-Saturn, Kunden direkt am Regal zahlen zu lassen.

Media-Markt-Saturn stellt seinen Markt-Mitarbeitern Smartphones und Apps als zentrale Werkzeuge für ihren Arbeitsalltag zur Verfügung. Mitt