Dachser

Der erste Wasserstoff-Lkw von Hyundai transportiert für Dachser Industriegüter im Raum Magdeburg und Berlin.

Dachser testet eine weitere alternative Antriebstechnologie in der Praxis und nimmt den ersten Wasserstoff-Lkw in Betrieb. Er ist für zwei Niederlassungen in unterschiedlicher Mission im Einsatz.

Logistikdienstleister Dachser nimmt einen ersten Brennstoffzellen-Lkw in seine Flotte auf. Der Hyundai Xcient Fuel Cell soll tagsüber im regional