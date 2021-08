Rewe/SEBASTIAN KNOTH

Letzte Meile: Mit einem modularen System will EcoCarrier alle Formen der Belieferung abdecken. Bei den Lastenrädern passt eine Europalette in den Aufbau. Zu den ersten Anwendern gehören der Rewe-Lieferservice und dm.

Nur ganzheitlich geplante City-Logistik-Systeme können den Verkehrsinfarkt in den Innenstädten aufhalten, ist das Startup EcoCarrier überzeugt. Seine Lastenräder rollen bereits in 14 Städten. Im zweiten Schritt sollen von etlichen Playern genutzte Mikrohubs dazukommen, im dritten Umladezentren am Stadtrand.

Nur ganzheitlich geplante City-Logistik-Systeme können den Verkehrsinfarkt in den Innenstädten aufhalten, ist das Startup EcoCarrier ü