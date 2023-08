Sowohl OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, als auch Google haben diese Woche Software mit Generativer Künstlicher Intelligenz optimiert für den Einsatz in Unternehmen angekündigt.

Google-Topmanager Thomas Kurian erläuterte das Business-Angebot des Internet-Konzerns am Dienstag auf der Cloud-Nutzer-Konferenz Next in San Fran