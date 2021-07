Amazon

Amazon Lieferroboter Scout

Amazon eröffnet in Finnland einen neuen Forschungsstandort, der Software für seine "Scout-Roboter" liefern soll. Bislang fahren die kleinen Wagen an vier Standorten in den USA. Unter anderem mit Technik aus Tübingen.

