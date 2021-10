N. Lohrengel

Edeka Nord investiert 65 Mio. Euro in Malchow, die Lagerfläche vergrößert sich von 30.000 auf 55.000 qm.

Die Edeka-Region Nord erreicht beim Großprojekt "Logistik 2030" die nächste Stufe. Der Händler nimmt in Malchow das neue Frischelager in Betrieb und hat die Modernisierungsarbeiten am Standort abgeschlossen.

