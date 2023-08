PAYBACK

Bruchloser Übergang: 2024 endet die Akzeptanz von Payback Pay bei Rewe. Dann können Kunden per Rewe Pay mit Handy bezahlen.

Rewe will beim Start seines neuen Loyalty-Systems 2024 offenbar von Anfang an eine Mobile-Payment-Funktion in die zugehörige App integrieren. Die Nutzung der Pay-Dienste in den ebenfalls händlereigenen Apps von Lidl, Netto, Edeka sowie Payback wächst derweil langsam, aber stetig.

Die Rewe Group arbeitet an einem Mobile-Payment-System. "Über die Rewe-App wird man in Zukunft den Einkauf auch bezahlen könne", erklär