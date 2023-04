IMAGO / Michael Gstettenbauer

Lidl erweitert die Plus-App in Österreich um eine neue Funktion.

In Österreich bietet Lidl in der Plus-App eine neue Funktion an. Ab sofort haben die Kunden die Möglichkeit, die Bonkopie auch digital zu erhalten.

Ab sofort können Kunden bei Lidl Österreich mit der Lidl Plus-Karte freiwillig auf einen Kassenbon aus Papier verzichten. Dafür muss&nb