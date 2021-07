Christian Lattmann

Neben Scan & Go testet Budni in Hamburg auch ein neues Filialkonzept.

Drogriemarktbetreiber Budnikowsky startet einen Test für ein Scan & Go-Angebot per Handy. Über die Budni-App können Kunden ihren Einkauf direkt am Regal scannen und mit Hilfe eines QR-Codes an der Kasse bezahlen.

Drogriemarktbetreiber Budnikowsky startet einen Test für ein Scan & Go-Angebot per Handy. Über die Budni-App können Kund