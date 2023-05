Aldi Einkauf SE & Co. oHG

Testlabor Niederlande: Der kassenlose Aldi in Utrecht, der dank Computer Vision ganz ohne Scanning auskommt - im Gegensatz zur neuen Pilotfiliale mit Scan&Go.

Aldi Nord testet in einer Filiale in den Niederlanden, ob Kunden Self-Scanning mit dem privaten Smartphone annehmen. Die Funktion Scan&Go ist in die normale Aldi-App integriert.

Seit vergangener Woche bietet Aldi Nord Verbrauchern in seinem Markt im niederländischen Berkel-Enschot die Möglichkeit, ihre Waren beim Ga