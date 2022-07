Nach dem Start in Kalifornien heben die Lieferdrohnen von Amazon Prime bald auch in Texas ab. Das Pilotprojekt beginne noch 2022 in der Stadt College Station mit 100 000 Einwohnern, teilte der Konzern mit.

