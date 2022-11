IMAGO / ZUMA Wire

Carrefour will sich im In-Home-Liefergeschäft profilieren.

Carrefour testet in Frankreich erstmals die Lieferung von E-Food bis in die Küche der Kunden. Der Handelskonzern will sogar bis in den Kühl- und Tiefkühlschrank der Verbraucher liefern. Die Technik kommt von Assa Abloy, einem Anbieter von Zugangstechnik.

Carrefour testet in Frankreich erstmals die Lieferung von E-Food bis in die Küche der Kunden. Der Handelskonzern will sogar bis in den Kühl