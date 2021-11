Der Möbel-Filialist Ikea testet zunehmend Einsatzmöglichkeiten für Künstliche Intelligenz in Form von Machine Learning. Als besonders interessant hat sich in Pilotprojekten eine Waren-Identifikation durch KI-Bilderkennung als Ersatz für das klassische Barcode-Scanning erwiesen, erklärt Malene Poulsen von Ikea in Schweden. Poulsen verantwortet die Digitalisierung von Kassier-Prozessen weltweit in der Ikea Group.

