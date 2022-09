Zabka

Eko-Smart setzt auf viel Technologie, die unter anderem Energie sparen soll.

Mit Technologien wie solarbetriebenen Regaletiketten und KI-Steuerung zielt das neue Format Eko Smart von Zabka auf einen sehr nachhaltigen Betrieb ab. In Posen können Kunden bereits in einer solchen Filiale shoppen. Zudem öffnen die Polen offenbar in Kürze vor Teslas Gigafabrik in Brandenburg ihren ersten öffentlichen Kassenlos-Store in Deutschland.

Mit Technologien wie solarbetriebenen Regaletiketten und KI-Steuerung zielt das neue Format Eko Smart von Zabka auf einen sehr nachhaltigen Betrieb a