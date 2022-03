Den Herausforderungen des Marktes kann nicht isoliert begegnet werden

Pricing zukunftsfähig zu machen, geschieht Schritt für Schritt

Die anhaltenden Störungen aufgrund der Pandemie wirken sich auf jede Branche und jeden Aspekt unseres Lebens aus. In Zusammenhang mit dem Handel sind, wie bereits erwähnt, Lieferkettenprobleme weit verbreitet, was Händler dazu zwingt, ihre Preissetzungen zu überdenken.Viele Herausforderungen beeinflussen und beschleunigen sich wechselseitig. Man kann sie nicht isoliert betrachten. Sei es die Turbulenzen der Inflation, der Arbeitskräftemangel oder weitere unvorhergesehene Störungen. Händler müssen sicherstellen, dass ihr Unternehmen an einem Strang zieht, wenn es um entsprechende Schritte beim Pricing geht.Dem Kunden zuzuhören und ihn zu verstehen, das ist unabdingbar, um als Unternehmen im Pricing herausragend zu sein. Hat die Nachfrage nach einem bestimmten Produkt zugenommen oder nachgelassen? Was steht neu im Fokus? Welche Warengruppen waren früher eher Nische und sind nun wahre Schnelldreher?Was die Daten über diese Fragen offenbaren, das sollte die nächsten Schritte im Pricing bestimmen. Die Preisgestaltung ist einer der schnellsten Wege, um die Nachfrage von einer Marke zur anderen – oder von einer Warengruppe zur anderen zu verlagern. Dadurch wird die kritische Nachfrage nachvollzogen, so dass man sozusagen rückwärtsgerichtet den idealen Preis ermittelt.Händler haben in den letzten anderthalb Jahren diesbezüglich viel Erfahrung gesammelt. Schließlich will man als Händler seine Kunden gut bedienen. Aus der Pricing-Perspektive bedeutet das, besonders fokussiert zu sein, denn es kommt darauf an, zu wissen, was die Kunden erwarten und worauf sie reagieren. Und es geht darum, die zur Verfügung stehenden Methoden zu nutzen, um zu erkennen, wie die Kunden reagieren könnten, bevor man selbst auf Änderungen reagiert.Eine fließende Preisgestaltung richtig zu beherrschen, das braucht Zeit und Energie. Die gute Nachricht: Durch die vielen Veränderungen, die es ohnehin gab, kann man einiges jetzt leichter umsetzen. Fangen Sie damit an, sich die Daten genau anzusehen. Dann können Sie und Ihr Team Ihr Unternehmen in kleinen, aber wichtigen Schritten zukunftsfähig machen.Schauen Sie sich Ihre Wettbewerber genau an und bewerten Sie neu, ob diese noch relevant sind oder nicht. Kernpunkte von vor drei Jahren haben möglicherweise inzwischen an Bedeutung verloren. Regelmäßig beworbene Produkte könnten für die Kunden uninteressanter geworden sein. Fragen Sie sich: „Wann haben wir zuletzt unseren Abteilungsaufbau bewertet?“Der richtige nächste Schritt ist es, die kleinen Dinge zu identifizieren, die Sie verbessern können, und dann Schwung zu holen. Schritt für Schritt. Und währenddessen immer wieder zu überprüfen, ob Sie nach wie vor Ihrer Strategie folgen, um schließlich Ihr Ziel zu erreichen: profitabel und wettbewerbsfähig zu sein und das Vertrauen der Kunden zu haben, wenn es um den Preis geht.