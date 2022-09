Fotostudio Paula Bartels

Edeka Nordbayern baut in Hirschaid eine hochmoderne Frische-Manufaktur für rund 100 Mio. Euro.

Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen zündet die nächste Stufe der Investitionsoffensive in der Logistik und baut in Hirschaid ein teilautomatisiertes Produktions- und Logistikzentrum für Fleischerzeugnisse und Wurstwaren. Die Region investiert am Standort rund 100 Mio. Euro.

