M. Himberg

Einer der betroffenen 7-Eleven-Shops in Kopenhagen.

Die dänische Convenience-Store-Kette 7-Eleven wurde vergangene Woche Opfer eines Angriffs mit Erpressungs-Software (Ransomware). Die Tochterfirma des norwegischen Reitan-Konzerns musste die Kassen in allen 176 Läden runterfahren und die Geschäfte für mindestens einen Tag schließen. Kleinere Probleme in den Filialen gab es sogar noch am am heutigen Dienstag.

Die dänische Convenience-Store-Kette 7-Eleven wurde vergangene Woche Opfer eines Angriffs mit Erpressungs-Software (Ransomware). Die Tochterfirm