Kontakt

Waltenbachstraße 9

8700 Leoben

Österreich

Tel: +43 5 04953 0

ksi.sales@knapp.com

knapp.com/food



Eine Bestellung kann aus bis zu 40 Lebensmitteln aus vier Temperaturzonen bestehen. Bei jeder Bestellung werden circa 80% der Bestellung automatisiert in den MFCs bearbeitet, die restlichen 20% bleiben in den Filialen. Hierbei handelt es sich um sehr spezifische Artikel oder um frisch zubereitete wie Käse und Fleisch. Da die Kunden sehr anspruchsvoll sind, was Lieferfristen angeht, bietet Intermarché bis zu vier Annahmeschlüsse für Bestellungen pro Tag. Die Lieferung der Lebensmittel erfolgt danach innerhalb von zwei Stunden. Um den Konsumenten den bestmöglichen Service zu bieten, setzt der Lebensmittelhändler auf unterschiedliche Optionen auf der letzten Meile: Kunden können ihre Bestellung bei ihrer Wunschfiliale mittels Drive-In abholen, diese in Schließfächern hinterlegen lassen, die rund um die Uhr zugänglich sind, oder es erfolgt eine Hauszustellung.KNAPPs langjährige Erfahrung hat auch gezeigt, wie wichtig ein Servicekonzept für MFC-Netzwerke ist. Mit dem Multi-Site Control Center (MSCC) hat Intermarché ein optimales Kontrollsystem für die MFC-Standorte. Die Servicelösung unterstützt Lebensmittelhändler mit MFC-Konzepten im operativen Betrieb rund um die Uhr. Laufende Systemkontrollen zeigen Vorfälle frühzeitig, bevor sie Auswirkungen auf den laufenden Betrieb haben. Im MSCC sind alle KNAPP-Systeme, unterschiedliche Kundensysteme sowie alle logistischen und technischen Prozesse in einer Übersicht integriert. Überprüft wird sowohl die Soft- als auch die Hardware der Anlagen. Speziell entwickelte Kennzahlen informieren unser MSCC-Team über den Zustand der Anlage. Ein besonderer Vorteil ist, dass MSCC es ermöglicht, die Kennzahlen von mehreren Standorten zusammenzuführen und zu analysieren.„Damit ein solches System funktioniert, haben wir Kommissionierer vor Ort geschult, damit sie die First-Level-Wartung übernehmen können. Eine Hotline ergänzt dieses System. So können wir 24 Stunden am Tag die Störfälle beheben, aber auch die Betriebsstörungen der Maschine präventiv erkennen“, Cédric Lebastard über den Einsatz des MSCC.