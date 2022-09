Walmart

Virtuelle Anprobe, veranschaulicht in einer Foto-Montage von Walmart.

Der US-Händler Walmart bietet seinen Online-Kunden ab sofort eine virtuelle Anprobe von Textilien per App und Handy-Screen an. Basis von "Be Your Own Model" ist die Technik des Startups Zeekit, das Walmart 2021 gekauft hat.

